Aile içi şiddetin sebepleri ve çözüm yolları ele alındı

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştiren panelin açılış konuşmasını KADEM İl Temsilcisi Fatmanur Şenol yaptı. 2013 kurulan KADEM’in Çorum’la birlikte 52 ilde temsilciliğinin bulunduğunu belirten Şenol, aileyi merkeze koyan çalışmalar düzenlediklerini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından panel gerçekleştirildi. Prof.Dr. Muammer Cengil’in yönettiği panele konuşmacı olarak Sosyolog Feride Çağdaş ve Avukat Gonca Gül Yurttaş Kartancı katıldı.

Şiddetin nedenlerine değinen Feride Çağdaş, şiddetin sadece devletin tek başına çözeceği bir sorun olmadığına dikkat çekti. Çağdaş, “Toplum olarak şiddete tolerans tanınmalıdır. Şiddetle mücadele tek başına devlete bırakılmayacak bir konudur” diyerek, aile hayatı ve okullarda verilecek eğitimlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avukat Gonca Gül Yurttaş Kartancı da konuşmasında şiddetin hukuki boyutunu ele aldı. Kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik çok önemli kanuni düzenlemeler yapıldığını belirten Kartancı, yeni kanunlarla cezai müeyyidelerin ağırlaştırıldığını dile getirdi. (Haber Merkezi)

