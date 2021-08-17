“Aile Hekimliği yönetmeliği geri çekilsin”

Aile hekimleri için çıkarılan yeni yönetmeliğe karşı olarak aralarında Çorum Tabip Odası’nın da bulunduğu 29 Tabip Odası ve hekim birliği, ortak bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Pandemide ağır iş yükü olmasına rağmen, bu durumu başarıyla ve fedakârlıkla omuzlayan aile hekimlerimiz için çıkarılan yeni yönetmelik; iş yükünü daha da artırmış, tüm moralleri bozmuştur. Pandemi döneminde özveriyle çalışan aile hekimlerimiz için hazırlanan yeni sözleşme ve ödeme yönetmeliği, bu fedakarlığa yakışmadığından, ivedilikle geri çekilmelidir” denildi.

Konu hakkında açıklama yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, “Aile hekimliği için çıkarılan yeni sözleşme ve ödeme yönetmeliği uygulanabilirliğinin olmaması ve büyük aksaklıklar içermesi nedeniyle tüm aile hekimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 1 günlük iş bırakma eylemi ile tüm yurtta aile hekimlerince bu tepkinin ne kadar fazla olduğu gösterilmiştir. El birliği ile pandemiyle mücadele edilen bu dönemde çalışma şevkini kıran bu yönetmeliğin daha fazla özenle hazırlanması gerekirdi. Aile hekimliği hizmetlerini ölçüsüz bir şekilde artıran, gösterilen başarılı çalışmalara da sekte vuracak olan ve hekimler arasında ceza yönetmeliği olarak görülen bu yönetmelik yeniden değerlendirilmelidir. Aile hekimlerinin gelir kaybının olmadığı ve iş yükünün artmadığı şekilde; daha makul, daha mantıklı ve uygulanabilir yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasını bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)