“Aile hekimlerinin sorunları çözüm bekliyor”

Tahtasız ve beraberindekiler, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman’ı işyerinde ziyaret etti.

Ziyarette aile hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve talepleri değerlendirildi.

Dr. Veli Nayman, tüm dünyada hastalık ve ölümlere sebep olan koronavirüs salgınının ülkemizde de Mart ayından bu yana kendini gösterdiğini, o günden bu yana tüm milletin ve sağlık emekçilerinin yoğun bir mücadeleyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Bu süre zarfında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak gerek fiziksel, gerekse psikolojik olarak çok yorulduklarını, fakat kendilerinin salgından daha fazla yoran konular olduğunu anlatan Nayman, idari planlama eksikleri ve süregelen hak kayıplarının pandemi döneminde de artarak devam ettiğini kaydetti.

Dr. Veli Nayman, sorun ve taleplerini şu cümlelerle dile getirdi:

- Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına bir kez olsun test yapılmamıştır, ivedilikle koronavirüs testleri yapılmalı ve belli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

- Her çalışanın anayasal hakkı olan izin hakları bir an önce düzenlenmeli, kanun ve yönetmeliklerin mevcut haliyle en fazla risk altında olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları koronavirüs hastası dahi olsa maaşları kesilmektedir.

- Aile sağlığı merkezi giderleri için verilen gider ödenekleri mevcut şartlarda yetersiz kalmaktadır bu ödeneklerdeki artışlar zamanın ihtiyaçlarına ve harcama kalemlerindeki artışlara göre tekrar düzenlenmeli.

- Aile sağlığı çalışanı eksikliği giderilmeli, yönetmeliklerimizde geçen her üç aile hekimliği birimine bir yardımcı sağlık personeli verilmesi uygulaması bir an evvel hayata geçirilmeli.

- Pandemi özelinde tüm aile hekimliği çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipman, el dezenfektanı sağlanmalı.

- Koronavirüs testi yapılmış hastaların evde telefonla takibinin yapılması bilimsellikten uzaktır. Sorumluluğu yüksek, ek iş yükü hatalı planlanmıştır. Bu görevi sağlık bakanlığı filyasyon kapsamında gözden geçirmelidir. Bu uygulama mevcut poliklinik sayıları ve iş yükü ile yapılması da olanaksız hale gelmiştir. Çözüm kolaydır, bakanlık sms ile şüpheli ve kesin vakaları gün gün bilgilendirebilir, hastanın ilk başvurusu esnasında gerekli bilgilendirme yapılarak ve onamı alınarak gerekli takipler yapılabilir.

- Hastaların temas riskinin azalmasına ve kaliteli sağlık hizmeti almasına büyük katkılar sağlayacak olan MHRS randevu sistemi bir an evvel aile hekimliklerinde de zorunlu hale getirilmelidir.

- Rapora tabi ilaçların yaş sınırı olmadan reçetesiz olarak eczanelerden alınması uygulaması bir an önce tekrar uygulanmalı.

- Pandemi ek ödemesi sağlık kurumları dışında diğer kurumlarda dahi verilmişken, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ödenmemesi kabul edilemez. Şimdiye kadar ödenmemiş olması kaygı vericidir.

- İl Hıfzısıhha kurullarında pandemiye dair planlama yapılırken birinci basamak sağlık hizmetlerinin en önemli öğesi olan aile hekimlerinin de fikirlerinin alınması önem arz etmektedir. Kurulda aile hekimlerinin de temsili sağlanmalıdır.

- Korona temaslı veya test yapılmış hastalar istirahat raporu için aile sağlığı merkezine yönlendirilmemelidir. Bu durum yoğun olarak aşı ve izlem yaptığımız gebe, bebek, çocuk, hastalarımızın temas riskini artırmaktadır. Bu raporlar test için başvurulan sağlık kurumlarında ilk başvuru esnasında düzenlenmeli.

- Pandemi döneminde de birçoğu gereksiz iş yükü yaratan ve hekimle vatandaşın karşı karşıya gelmesine sebep olan sağlık raporları konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Bir an evvel bu konuyla ilgili çözüm üretilmelidir.

- Dönüşümlü çalışma sistemi geri getirilmelidir, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımızda gerek fiziksel gerek psikolojik yorgunluk had safhadadır.”

Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Veli Nayman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür etti.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Dernek Başkanı Nayman nezdinde tüm sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, minnettarlıklarını ifade etti.