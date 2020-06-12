Aile Hekimlerinden kene uyarısı

AHEF Basın Komisyonu üyelerinden Dr. Emine Gezer Özden, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ni anlatarak kenelere karşı dikkatli olunması yönünde uyardı. Özellikle de içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında açık havada oturma, kır alanlarına gitme tercihlerin arttığını belirten Dr. Emine Gezer Özden “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının belirti süresi kenenin vücuda tutunmasından sonra yaklaşık 1-3 gündür. Ancak 9 güne kadar uzayabilmektedir. İlk belirtileri ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, iştahsızlık, kusma, ishal, halsizlik gibi şikayetlerdir. Daha sonra boğazda, yüzde ve gözlerde kızarıklık olabilir. Daha ileri vakalarda deride ciddi morarma, burun kanaması ve ileri olgularda iç organlarda kanamalar şeklinde seyrederek karaciğer, böbrek ve dolaşım yetmezliği sonucu ölüme neden olabilmektedir” dedi.

Hastalığın spesifik bir tedavisi veya aşısı bulunmadığına değinen Dr. Özden, tedavinin esasını ise destek tedavi seçeneklerinin oluşturduğunu kaydetti.

Dr. Emine Gezer Özden, hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçilmesinde alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Tarla, bağ, bahçe, piknik alanları vb. kırsal alanlara giderken veya hayvansal faaliyet içeren alanlarda bulunurken vücudu örten ve açık renkli giysiler giyilmeli.

Bu gibi riskli alanlardan dönüldüğünde kendisini ve çocuklarını kene yönünden kontrol etmeli.

Eğer vücutta kene tespit edilirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak kenenin derhal çıkarılması sağlanmalı. Kene ne kadar çabuk vücuttan uzaklaştırılırsa hastalığın bulaşma riski o kadar azalmaktadır. Çıplak elle asla müdahale edilmemeli, keneyi çıkarmak için vazelin, alkol, kolonya, sıcak kibrit, sigara basma gibi uygulamalar asla yapılmamalı.

Önce eldiven giyip, mümkün olduğunca derinden cımbız veya forseps kullanılarak, kenenin kafa ve ağız parçaları ile birlikte parçalamadan çıkarılmaya çalışılmalıdır.

Kene ısırmasından sonra 10 gün içerisinde baş ağrısı, kusma, kas ağrıları gibi belirtilerle karşılaşılması halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”(Haber Merkezi)