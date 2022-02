Aile hekimleri ülke genelinde üç gün iş bırakıyor

AHEF ve ÇAHED tarafından üç günlük iş bırakma eylemi ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Yıllardır başarıyı kendi hanelerine yazdıran sağlık idaresine sunulan önerilerin dikkate alınmadığının görüldüğü belirtilen açıklamada ülkede aile hekimliği sisteminin modern ve bilimsel çizgiye çekilmesi yönünde gerekli adımlar atılmamışken, sağlık idaresi tarafından yetersiz altyapı göz ardı edilerek yapılan düzenlemelerin tüm kazanımları geriye götürdüğü, mevzuat değişikliklerinin sistemin önünü tıkadığı vurgulandı.

Türkiye’de aile hekimliği sisteminin günübirlik politikalara alet edildiği belirtilen açıklamada: “Modern aile hekimliği sisteminin şartlarını bilmeden, bir gecede ismi değiştirilerek yürürlüğe konan aile hekimliği kanunu ve buna bağlı sözleşmeler, ilk on yıldaki kazanımları tüketmiş, aile hekimliği sisteminin önünü açmak yerine, sistemin önünü tıkamış, adeta ceza kanunu ve ceza yönetmeliği halini almıştır. Son olarak; Türkiye çapında birçok aile hekiminin sözleşmesi yenilenmemiştir. Hukukun, bir toplumun barış ve demokrasi içerisinde çalışmasını mümkün kılması gerekirken, aile hekimlerine uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. Aile hekimleri için iş güvencesizliği, keyfi idare tutumu, mobbing ve baskı yönetmeliğini kabul etmiyoruz” denildi.

Tüm siyasi partilerin mutabık kaldığı, hekimlerin çalışırken ve emeklilikte özlük haklarını iyileştirecek düzenlemenin geri çekilmesinin hekimlerde hayal kırıklığı yarattığı belirtilen açıklamada talepler de şu şekilde sıralandı: “

Sağlık bakanlığı bizi dinlemelidir, Aile hekimliği sistemini idare edenler, bu hizmeti verenler hekimler için gelişimi destekleyen bilimsel önermeleri değil, cezaya dayalı bir yöntemi tercih etmiştir, yol yakınken bizi dinleyin. Sağlık Bakanlığı, ceza yönetmeliğinde ısrar ettikçe, aile hekimlerinin taleplerini göz ardı ettikçe, cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken, pandemi döneminde ‘’ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerini çökerten sağlık bakanlığı’’ olarak tarihe geçecektir. Biz ÇAHED olarak, diğer il derneklerimiz ile birlikte 30 bin aile hekimi ile mücadele yolunu seçtik, tüm olasılıklara hazırız.

Sıcak odalarda değil sahada, yollarda, mobilde, köylerde, ilçelerde, sosyal medyadayız; 84 milyon insanımız ile her gün beraberiz. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da revize edilmesini istiyoruz. Çalışan tüm meslektaşlarımız için makul bir ödeme, rahat bir emeklilik istiyoruz. Aile Sağlığı Merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek artırılmasını istiyoruz. Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler için İl derneğimiz ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu çözüm için ortak çalışma ve iletişimi sürekli kılacak haklı taleplerimizin takipçisi olacaktır;

Bugün itibariyle tüm ailesi hekimleri her hastaya nitelikli sağlık hizmeti verebileceği 20 dakikalık bir süre ile iyi hekimlik uygulaması gereği MHRS mevzuatına uygun olarak, sadece randevu ile hasta bakacaktır. Mevzuata uygun olmayan sağlık raporu talepleri değerlendirilmeyecek, E-Rapor harici sağlık raporu hiçbir şekilde düzenlenmeyecek, ileri tetkik gerektiren durumlarda vatandaşlar ikinci basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Aile hekimlerince özellikli izlem adı altında, telefon ile aramak suretiyle hiçbir işlem yapılmayacaktır.

Hak ve taleplerin yerine getirilmesi için üç gün iş bırakılacaktır. Ayrıca 14 Mart 2022 tarihinde de “Hekim Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanacak ve acil sağlık hizmetleri haricinde iş üretilmeyecektir. 14-16 Mart tarihleri arasında da üç gün iş bırakma eylemi ülke genelinde yapılacaktır. Nisan 2022 tarihinde de yeniden değerlendirme yapılacak, yeni eylem takvimi açıklanacaktır. Mücadelemiz; ülkemize yakışır, daha iyi bir aile hekimliği sistemi içindir” denildi.

(Haber Merkezi)