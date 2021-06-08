Aile hekimleri Biontech aşı randevularına başladı

Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin” dedi.

(AA)

