Aile hekimleri Biontech aşı randevularına başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.
Güncel 08.06.2021, 20:15
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Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.
Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin” dedi.
(AA)
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