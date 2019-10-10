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“Aile hekiminizi erken tanıyın”

Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin artırılması için başlattığı “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyasına Sungurlu Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

“Aile hekiminizi erken tanıyın”

Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin artırılması için başlattığı “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyasına Sungurlu Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:01
“Aile hekiminizi erken tanıyın”

Bu kapsamda Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan televizyon ekranlarında “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” başlığı altında yüklenen videolar izlenime sunuldu.

Konuyla ilgili stantlar açılarak koruyucu hekimliğin ve en yakın sağlık desteğinin Aile Hekimleri tarafından sağlandı vurgulandı.

Aile Sağlığı Merkezlerinde akut ve kronik hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için ücretiz sağlık taramaları yapıldığı, servis (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri taramalarında önemli yol kat edildiği belirtildi. (Haber Merkezi)

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