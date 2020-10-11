“Aile hekiminin hakkı görmezden geliniyor”

Virüs riski artan aile sağlığı merkezlerinde, Covid 19 yüzünden hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerine görevleri olmayan işlerin de yüklendiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanı’nın ‘aile hekimlerinin emeğinin görmezden gelinemeyeceğini’ belirtmiş olmasına rağmen, yüklenen görevler için aile hekimlerine ek ödeme yapılmadığını ifade etti.

(Haber Merkezi)