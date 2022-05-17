Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Aile Haftası olarak belirlenen 15-21 Mayıs tarihleri arasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bir dizi etkinlik planlandı.

Hafta kapsamında Valilik ek binası önünden Saat Kulesi’nde kadar Aile Farkındalık Kortej Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Türcay Aksoy, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı kurum müdürleri ile koruyucu aileler katıldı.

“Biz büyük bir aileyiz” yazılı pankartların açıldığı yürüyüşte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Erdinç, “Birleşmiş Milletler tarafından malumunuz bu hafta aile haftası olarak belirlenmiş durumda. Bundan dolayıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Bunların en önemlilerinden birtanesi de bugün burada bir araya gelmemizdi kalabalık bir şekilde. ‘Biz büyük bir aileyiz’ sloganı adı altında valiliğimizden başlayıp buraya kadar yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu hafta kapsamında çok güzel etkinliklerimiz olacak’ diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Açıklamanın ardından ‘Biz büyük bir aileyiz’ temalı yürüyüş, aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.



(Tugay GÖKTÜRK)

