“Aile birliğinin korunmasında "Eşitlik" istisna olmamalı”

Kararın ayrıntısı hakkında açıklamalarda bulunan Saatcı, Kastamonu Üniversitesi’nde görev yapan sağlık çalışanının, aile birliğini sağlamak için özel sektörde çalışan eşinin bulunduğu Ankara’ya kurumlar arası yer değişikliği talebinde bulunduğunu, Hacettepe Üniversitesinin yer değişikliğine olumlu cevap verirken Kastamonu Üniversitesinin yer değişikliğini onaylamadığını anlattı. Bunun üzerine Sağlık-Sen’in üyesi adına açtığı dava ile kurumca reddedilen tayin hakkının, mahkeme tarafından onaylandığını anlatan Saatcı, mahkeme, aile birliğinin kurulabilmesi adına eşinin görev yaptığı yerde bulunan üniversite hastanesinin tayin talebine olumlu baktığını göz önüne alarak, diğer kurumun yaptığı uygulamanın Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun olmadığına karar verdi. Bu kararın aynı durumda olan diğer sağlık çalışanları içinde emsal alınacağını kaydeden Saatcı, aile birliği konusunda eşitlik ilkesinin ihlal edilmemesi gerektiğinin tüm kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı olması gerektiğini vurguladı. (Haber Merkezi)