“Aidatlar kanunlar çerçevesinde alınmaktadır”

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Ahmet Özdel'in Çorum’da bağ ve bahçesi olan vatandaşların Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı’na aidat ödeme gibi bir zorunluluğunun bulunmadığını yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Altunörs, “TBMM tarafından amme alacakları düzenlemeleri yapıldığında, bu düzenlemeler kurumumuzu da kapsamaktadır. Örneğin geçmiş dönem faizleri ve geçmiş dönem borç yapılandırılması gibi cezalar ise Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu ücretlerden tahsil edilmektedir. Verilen zarar ve ziyanlar genelde kurumumuz tarafından taraflara ceza yazılmadan sulh (anlaşma) yoluna gidilmektedir” dedi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın 4081 sayılı kanunla kurulmuş kamu kuruluşu olduğuna vurgu yapan, Altunörs, “Bu kanuna göre bağlar, bahçeler ve ekili alanlar için 4081 sayılı kanun tatbik olur. Bu kanuna göre başkanlığımızca korunacak çiftçi malları ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla, Orman Kanunu’nun şumulüne girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, ziraatte kullanılan veya ziraatle alakalı olan her nevi menkul ve gayrimenkul mallar, su arkları, set ve bentlerle hendek, çit, duvar ve emsali mânialar, tarla ve bahçe yollarıdır” diye konuştu

“AİDATLAR HER SENE MURAKABA HEYETİ TARAFINDAN BELİRLENİR”

Görevleri dâhilinde verilen hizmetler karşılığında alınan aidatlarda koruma tarifelerinin uygulandığını ifade eden Altunörs konu ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

“4081 sayılı kanunun 15. maddesinde ‘Koruma tarifeleri her sene koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından mahallin örf ve adeti ile iktisadi vaziyetine ve taallük ettiği arazinin verimine, mahsulün nevine veya hayvan cinsine göre tanzim olunur’ denildiğinden, bizde aidatları bu madde çerçevesinde belirleniyor.

“GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA İHTİYAÇLARA CEVAP VEREMİYORUZ”

4081 sayılı kanunla çalışan kurumumuzun günümüz şartlarında ihtiyaçlara cevap verememesi kısmen doğrudur. Ödenek olmadığı için personel yetersizdir. Diğer bir husus bekçilerimiz defalarca hırsızları hırsızlık yaptıkları bağ evlerinde veya meyve sebze çalarken veya bakır, kablo çalarken yakalamış olup polise ve jandarmaya teslim etmişlerdir. Yetkili avukat arkadaşlar mahkemelerde araştırma yaparlarsa mahkemelere bekçilerin şahit tanık olarak geldiklerini ve hırsızların gelmediklerini göreceklerdir. Bekçinin olmadığı bir yerde ne bağ kalır ne bahçe ne de ağaç tokaç kalır.

4081 Sayılı Kanunun değiştirilmesi veya günümüz şartlarına uyarlanması Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yöneticilerinin görevi değil bu durumun çözüm noktası TBMM’dir" ifadelerini kullandı.

“AV. ÖZDEL DEFALARCA MAHKEMEYE VERDİ”

Avukat Ahmet Özdel'in daha önce defalarca kurumu mahkemeye verdiğini hatırlatan Altunörs, “Fakat bir şey elde edememiştir. Mevcut bağına her gittiğinde de çiftçi malları koruma personelinin (bekçilerin) görev yaptığını görmektedir. Hal böyleyken koruma aidatını düzenli ödememektedir, icra yoluyla alınmaktadır.

34. maddeden bahsetmektedir. 34. madde bu kanun kapsamındaki koruma hizmetleri, hizmet alanların isteğine bağlı olarak alınır. Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez denilmektedir. İlimizde örnek verecek olursak Çomar bağlarında bulunan Subra AŞ.ye ait yerin kendi bekçisini tuttuğu, kanuna uygun işletme yaptığı verilen dilekçe neticesinde tespit edilmiş olup koruma aidatlarından düşülmüştür. Aynı şekilde yaptığı takdirde kendi bağıda koruma aidatından düşüleceği kendine beyan edildi. Koruma tedbiri almak için sadece etrafına tel çekmek çözüm değildir. Mevcut yöneticilerin de bağları ve tarlaları var ama aidatlarını düzenli ödemektedirler. Kurumumuz Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı herkese açıktır buyursun gelsin anlamak istediği algılamak istediği ne varsa yardımcı olalım” şeklinde konuştu.

“KEYFİ HİÇ BİR UYGULAMA YAPMIYORUZ”

İcra takibinde kanun gerekçelerinin aynen uygulandığını kaydeden Altunörs, “Keyfiyetten kimseye bir şey uygulanmamaktadır. Koruma alanlarımız içerisinde bulunan bağ-bahçe-arsa ve ekili alanların sahiplerine koruma aidatları olanlara iki-üç yıl geçmeden icra takibi başlatılmamaktadır. Bu arada yıl içerisinde defalarca hatırlatılmaktadır. Her türlü kolaylıklar sağlanmıştır. Örneğin yıl içerisinde telefonları mevcut kişilere aidat bilgilendirme amaçlı mesajlar çekilmesi, taksitlendirme yapılması pos cihazı kullanımı ve çalışan tahsildar personelimizin iş yerinden (kendi istediği takdirde) tahsilatın yapılması gibi kolaylıklar sağlanmıştır” dedi.

“ÇİFTÇİLERİMİZ VE BAĞCILARIMIZ MAĞDUR EDİLMİYOR”

Çorum'da hiçbir çiftçinin ve bağcının mağdur edilmediğini ifade eden Altunörs, “4081 sayılı kanun yöresel malin örf ve adetlerine göre çalışmaktadır. Kanun açık ve nettir. Kurumumuz Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı asla kanun dışına çıkmamış tamamen 4081 Sayılı Kanuna göre çalışmaktadır. Kamu kuruluşudur kendi başına bir dernek bir birim veya bir birlik değildir” diye konuştu.

“9 AYRI BÖLGEYE İMKÂNSIZLIKLAR DÂHİLİNDE HİZMET VERİYORUZ”

Kurum personelinin korumakla yükümlü olduğu 9 ayrı bölge olduğuna vurgu yapan Altunörs, “Personelimiz buralarda tam tesisatlı olarak olumsuz olaylara karşı daha etkin çalışmaktadır. Basit polemiklere girerek zaman kaybedecek durumda değildir yeni projelerle bağcı ve çiftçilerimize her türlü hizmeti götürerek daha da verimli hale gelecektir. Çiftçi Malları Koruma Başkanlı olarak kurumla ilgili büyük hayallerimiz ve projelerimiz var” dedi. (Haber Merkezi)