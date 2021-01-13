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Ahşap tutkusu peşini bırakmadı

Ahşap tutkusu nedeniyle bulunduğu birçok farklı kentte “ahşap” üzerine işyeri açan Orhan Almalı, emekli olduktan sonra geldiği Çorum’da da bu tutkusundan vazgeçmedi.

Güncel 13.01.2021, 18:36
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Ahşap tutkusu peşini bırakmadı

1986 yılında İskilip Belediyesi’nde işe giren ve daha sonra ahşap ilgisinden dolayı istifa ederek sektöre geçiş yapan Orhan Almalı, baba mesleğini sürdürmek amacıyla önce Ankara Siteler’de sonrasında da Tekirdağ-Çorlu’da ahşap üzerine işyeri açtı.

Emekli olduktan sonra çevresinin baskısı nedeniyle Çorum’da ahşap üzerine tekrar işyeri açan Orhan Almalı, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 34 adresinde kişiye özel tasarımlar, ahşap baskı, CNC, el işi, oyma, kapı, masa, sandalye gibi ürünlerin imalatını yapıyor.

(Haber Merkezi)

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