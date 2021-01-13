Ahşap tutkusu peşini bırakmadı
Ahşap tutkusu nedeniyle bulunduğu birçok farklı kentte “ahşap” üzerine işyeri açan Orhan Almalı, emekli olduktan sonra geldiği Çorum’da da bu tutkusundan vazgeçmedi.
Güncel 13.01.2021, 18:36
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1986 yılında İskilip Belediyesi’nde işe giren ve daha sonra ahşap ilgisinden dolayı istifa ederek sektöre geçiş yapan Orhan Almalı, baba mesleğini sürdürmek amacıyla önce Ankara Siteler’de sonrasında da Tekirdağ-Çorlu’da ahşap üzerine işyeri açtı.
Emekli olduktan sonra çevresinin baskısı nedeniyle Çorum’da ahşap üzerine tekrar işyeri açan Orhan Almalı, Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 34 adresinde kişiye özel tasarımlar, ahşap baskı, CNC, el işi, oyma, kapı, masa, sandalye gibi ürünlerin imalatını yapıyor.
(Haber Merkezi)
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