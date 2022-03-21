Ahşap işlerinde güvence
Burhan Sönmez’in sahibi olduğu Sönmez Orman Ürünleri Mağazası, Ata Caddesi’nde hizmete açıldı.
Güncel 21.03.2022, 20:00
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Mağazada, laminant parke başta olmak üzere banyo dolabı, çelik kapı, iç oda kapıları, alçıpan, pencere, balkon güvenlik sistemleri imalat ve satışı yapılıyor.
Fabrikadan halka hizmet sunduklarını belirten Burhan Sönmez, bu sektörde 13 yıllık bir deneyime sahip olduğunu, ürün garantisi ve işçilik konusunda güvence verdiğini söyledi.
(Uğur GÖRKEM)
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