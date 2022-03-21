Ahşap işlerinde güvence

Mağazada, laminant parke başta olmak üzere banyo dolabı, çelik kapı, iç oda kapıları, alçıpan, pencere, balkon güvenlik sistemleri imalat ve satışı yapılıyor.

Fabrikadan halka hizmet sunduklarını belirten Burhan Sönmez, bu sektörde 13 yıllık bir deneyime sahip olduğunu, ürün garantisi ve işçilik konusunda güvence verdiğini söyledi.

(Uğur GÖRKEM)

