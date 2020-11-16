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Ahmet Ziya Balcı hayatını kaybetti

Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Alper Zahir’in kayınbiraderi Ahmet Ziya Balcı’nın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncel 16.11.2020, 19:56
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Ahmet Ziya Balcı hayatını kaybetti

Eski Çorum Bayındırlık ve İskan İl Müdürü, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Mütevelli Heyeti üyesi, aynı zamanda Çağrı FM Radyosu’nun kurucularından olan Ahmet Ziya Balcı, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden Balcı’nın yarın (17 Kasım 2020 Salı) İstanbul’da düzenlenecek törenle toprağa verileceği de öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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