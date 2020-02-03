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Ahmet Zenger toprağa verildi

Genç yaşta hayata veda eden Çorum merkeze bağlı Sazak Köyü’nden Ahmet Zenger (48), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Zenger toprağa verildi

Genç yaşta hayata veda eden Çorum merkeze bağlı Sazak Köyü’nden Ahmet Zenger (48), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:38
Ahmet Zenger toprağa verildi

Yakalandığı amansız hastalık sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Zenger, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Sazak Köyü’nden Duran Zenger’in oğlu, Zenger Mobilya sahibi Cengiz Zenger’in kayınbiraderi, Halil Zenger’in kardeşi olan Ahmet Zenger, Uğur Makina’da çalışıyordu. Zenger’in vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Zenger’in cenazesi için ilk olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda bir tören düzenlendi. Cenaze daha sonra Sazak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, bazı partililer, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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