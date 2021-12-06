2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü sahasında İnegölspor’a 1-0 yenilirken, şok sonuç sonrası eleştirilerin odak noktasını oluşturan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’a güvenoyu çıktı.

Çorum FK, İnegölspor yenilgisiyle zirvenin 8 puan gerisine düşerken, teknik direktör Ahmet Yıldırım ve futbolcular maçtan sonra özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda hedef tahtasına oturtuldular. Ahmet Yıldırım’ın istifa edeceği ya da görevden alınacağı ile ilgili bir kanı oluşurken, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılabileceği ile ilgili bir beklenti oluştu. Ancak, edindiğimiz bilgilere göre, ne Ahmet Yıldırım’la yol ayrımı, ne de kadro dışı söz konusu değil.

Yola Ahmet Yıldırım’la devam edecek olan Çorum FK, devre arasında yapacağı önemli takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, rutin maç değerlendirmesini bu hafta yapmadı. Yıldırım’ın, en çok ihtiyaç duyulan ve merak edilen haftada sessiz kalması yadırgandı.

(Hüseyin AŞKIN)

