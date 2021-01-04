Ahmet Yanık defnedildi

Bir süredir lösemi tedavisi gördüğü Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Yanık’ın cenazesi toprağa verildi.

Merhume Güner Yanık ile merhum, eski sebze komisyoncularından Recep Yanık’ın oğulları, Vesile Yanık’ın eşi, Gökhan Yanık, Sevcan Kepçeli ve Oğulcan Yanık’ın babaları, Ali Yanık’ın kardeşi, İngilizce öğretmeni Nilgün Er’in ağabeyi, Ümit Er’in kayınbiraderi, Hülya Yolyapar, Derya Turnalı, Necmettin Kerman ve Leyla Kerman’ın hala oğulları olan Ahmet Yanık’ın cenazesi öğle saatlerinde Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, belediye meclis üyeleri, bazı parti yöneticileri, partililer, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)