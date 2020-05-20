Ahmet Topkaya'yı kaybettik!

1969-1970 sezonunda Çorumspor'un başında görev yapan ve daha sonra Türkiye'nin köklü kulüplerinde teknik direktörlük kariyerini devam ettirerek efsaneleşen Ahmet Topkaya bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. 78 yaşındaki Topkaya'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verilecek. Cenazesine Gana'da bulunan oğlu koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemediği için katılamayacak.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.