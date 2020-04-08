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Ahmet Süzen, Bingöl İl Müftülüğü’ne atandı

Çorum İl Müftü Yardımcısı olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2018 yılı Ekim ayında Kastamonu İl Müftülüğü görevine atanan Ahmet Süzen şimdi de Bingöl’e atandı.

Ahmet Süzen, Bingöl İl Müftülüğü’ne atandı

Çorum İl Müftü Yardımcısı olarak uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2018 yılı Ekim ayında Kastamonu İl Müftülüğü görevine atanan Ahmet Süzen şimdi de Bingöl’e atandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:48
Ahmet Süzen, Bingöl İl Müftülüğü’ne atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre bir çok kuruma atama yapıldı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Bilecik Müftülüğüne Ali Erhun, Bingöl Müftülüğüne Ahmet Süzen, Düzce Müftülüğüne Rüstem Can, Erzincan Müftülüğüne Burhan Çakır, Erzurum Müftülüğüne Şahin Yıldırım, Kastamonu Müftülüğüne Mustafa Bülbül ve Rize Müftülüğüne Naci Çakmakçı atandı.

Öte yandan Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok da görevlerinden alındı.

(AA)

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