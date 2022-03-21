Ahmet Sönmez hayatını kaybetti

Çorumspor’un eski futbolcularından Halil Sönmez ile Tuncay ve Olcay Sönmez’in babası, Avukat Yusuf Sönmez’in amcasının oğlu emekli öğretmen Ahmet Sönmez bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

4 çocuk babası olan 76 yaşındaki Ahmet Sönmez’in cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş-i Veli Vakfı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Gökçepınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

