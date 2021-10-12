Ahmet Sezikli’nun oğlu evlendi

Çorum’un tanınmış simalarından emekli İlahiyat Profesörü Ahmet Sezikli’nin oğlu Mustafa Sezikli dünyaevine girdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikahta AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Ubeydullah Sezikli de şahitlik yaptı.

Aslıhan & Mustafa çiftinin nikahına katılan davetliler Rabia & Ahmet Sezikli çiftini kutlayarak, gençlere ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

