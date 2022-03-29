Ahmet Sezikli, peygamberlerin toplum yönetimi sırlarını yazdı

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Hacı Ahmet Sezikli, “Peygamberlerde Toplum Yönetiminin Sırları” isimli kitabıyla, peygamberlerin kendi çağlarındaki toplumları, başta Allah’ın varlığı ve birliği inancı olmak üzere, hak yola davet etmek için hangi yöntemleri kullandıkları konusuna ışık tutuyor.

Sezikli’nin Dört Mevsim Kitap tarafından bastırılan 272 sayfalık kitabının Yayın Yönetmenliği’ni Ahmet Yıldız, Yayın Koordinatörlüğü’nü Ayşe Büşra Ildız, Editörlüğü’nü ise oğlu, Doç.Dr. Ubeydullah Sezikli üstlendi. (Haber Merkezi)

