Ahmet Şen, Kahveciler Odası Başkanlığı’na aday

Tuna Kıraathanesi’nde basın toplantısı düzenleyen Ahmet Şen, 4 yıl önceki sorunların hiçbirine çözüm bulunamadığını iddia ederek, sıkıntılarının katlanarak arttığını söyledi.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimin kahveci esnafı olduğunu aktaran Şen, “Günlük kazancı ile evini geçindiren esnafımız, ekmeğe muhtaç halde kalmıştır. Aylarca işyerleri kapalı kapan esnafımız, vergi, sigorta, dükkan kirası başta olmak üzere giderlerini karşılayamaz duruma düşmüştür” dedi.

Bu süreçte birçok sektörde faaliyet gösteren işyerleri açılırken, kahveci esnafının sahipsiz kaldığını ve adete ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü ifade eden Şen, “Bu süreçte çok sayıda esnaf kardeşimiz işyerini kapatmak zorunda kalmış, sıkıntılardan dolayı sağlığı bozulan, yuvası yıkılan, işsiz kalan esnaflarımız olmuştur. Dayanacak gücü kalmayan kahveci esnafının derdini anlatacak, sıkıntılarını dile getirecek bir başkanı gözümüz aradı. Ama, maalesef göremedik. Oysaki, esnaf odası başkanının öncelikle görevi, esnafın hakkını korumak olmalıdır. Esnafın sesine kulaklarını tıkayan oda başkanımız, sorunlarını dile getirmekte de aciz kalmıştır” diye konuştu.

“Artık, yeter mızrak çuvala sığmıyor” diyen Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler, kahveci esnafının bağıran sesi, işiten kulağı, gören gözü olmak için göreve talimiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın desteğini bekliyoruz. Tüm kahveci esnafına sesleniyorum. Biz, bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan, esnafın derdiyle dertlenen bir başkan ve yönetim vadediyoruz. Gelin odamızı birlikte yönetelim. Gelin, birlik olalım, sorunlarımıza birlikte çözüm bulalım.” (Haber Merkezi)

