Ahmet Sami Ceylan’ın teyzesi Bedriye Ceylan toprağa verildi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın teyzesi Bedriye Ceylan, uzun süredir tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kemal Ceylan'ın eşi Mustafa Ceylan annesi ve Milletvekili Ceylan’ın teyzesi olan merhum Bedriye Ceylan'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Çorum merkeze bağlı Yeşilyayla Köyü’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenaze namazını Müftü Muharrem Biçer kıldırdı.

Cenazeye acılı aile ile birlikte Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Garnizon Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, Belediye Başkanları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

