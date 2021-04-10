Ahmet Sami Ceylan: “Kahramanlık destanı gönüllere nakşedildi”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176 yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Türk Polis Teşkilatının görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Geçmişi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız Kurulduğu günden bu yana, kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 176.yılını kutluyorum” dedi.

“Devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna mücadele ederken gerektiğinde canını feda ederek nice kahramanlık destanını gönüllere nakşeden Türk Polis Teşkilatımız; üstlendiği bu kutsal görevi bundan sonra da aynı azim, kararlılık ve inançla yerine getirmeye devam edecektir” diyen Ceylan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Diğer yandan bütün dünyayı saran ve ülkemizin de sağlığını tehdit eden Koronavirüs Salgınına karşı, devletimizi ve milletimizi korumak adına olağanüstü gayret göstererek, gece gündüz demeden fedakârlıkla mücadele eden güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum.

Cumhuriyetimizin ve milli bütünlüğümüzün koruyucuları olan Türk Polis Teşkilatımızın 176. Kuruluş yıldönümünü kutlar, devletimiz, milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anarken, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde vatanımızın ve milletimizin güvenliği için görevleri başında gecesini gündüzüne katarak mücadele eden personellerimize ve aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar dilerim.” (Haber Merkezi)

