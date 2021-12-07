Ahmet Sami Ceylan'dan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; 2021 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 11 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlandığını belirterek, üreticilerimize verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanında olduğunu söyledi.

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43) 07/12/2021 tarih ve 31682 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında;

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü tarafından İlimizde yürütülmekte olan 2 adet Halk Elinde Akkaraman Koyun Islah Projesi kapsamında, İlimize üçüncü Halk Elinde Akkaraman Koyun Islah alt proje onayı verilmiştir. Bu kapsamla ilimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerden, akkaraman koyun ırkına sahip bir yaş üzeri ve anaç hayvan sayısı en az 100 adet akkaraman koyun ırkına sahip işletmeler projeye dahil olabileceklerdir.

Proje kapsamında 6000 adet küçükbaş hayvan için anaç hayvan başına yıllık 40,00 TL olmak üzere toplam 240.000,00 TL ilave destekleme ödemesinden faydalanacak, ayrıca diğer desteklemeler için yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için başvuru dönemlerinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmalarını gerektiğini hatırlatarak, desteklerin ve yeni projenin Çorum yetiştiricilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

