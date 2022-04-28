Ahmet Saatcı mazbata aldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda büyük bir katılımla yapılan genel kurul sonucunda Sağlık-Sen Çorum Şubesi’nin Ahmet Saatçı başkanlığındaki yeni yönetimi de “Şube Sekreteri Eray Bayrak, Başkan Yardımcıları; Türker Temiz, Rüştü Alakuş, Salih Bozok, Barış Hüneröz, Bedri Ahirzaman”dan oluştu.

Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Üst Kurul delegelerinin de belirlediği kongre sonrasında Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve beraberindeki yönetimi Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı. Kongrelerinin şölen havasında geçtiğini, buna katık sağlayan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı başta olmak üzere Sağlık-Sen Genel Merkez yöneticilerine, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız’a, Ankara, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Kırıkkale’den gelen Sağlık-Sen Şube yöneticilerine, Çorum Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile delegelere teşekkür eden Ahmet Saatcı, seçimin rekor bir katılımla gerçekleştiğini dile getirdi.

Seçimin kazananının Sağlık-Sen olduğunu vurgulayan Saatcı, “Yönetime geldiğimiz günden bu güne Çorum'da açık ara yetkili sendikayız. Bu başarı her zaman ifade ettiğimiz gibi başkalarının hayal mahsulü vaatlerine inanmayan, bize güvenen, inanan, destek olan üyelerimiz ve ekibimizin başarısıdır. Yetkili oldukları dönemlerde hiçbir kazanıma imza atamayanları, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları unutmuş ve unutacak değildir. 2010 yılından beri her zaman bizlerle birlikte olan, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, gönül erlerine, üyelerimize selam olsun. Lafın değil icraatın, vaadin değil kazanımın değişmez tek adresi olan Sağlık-Sen'e selam olsun. Sendikacılığı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da diğerlerine göre değil, değerlerimize göre yapmaya devam edeceğiz. Kuruş sendikacılığı değil, duruş sendikacılığından asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

