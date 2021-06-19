Ahmet Pehlivan tekrar aday

Pehlivan, “Kooperatifimizin 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapacağı Genel Kurulumuza tüm üyelerimizi bekliyoruz. Gündem maddelerimiz arasında yönetim ve denetim kurulu seçimleri de bulunmaktadır. Yönetim kuruluna tekrar adayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değerli desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun bölgemiz çiftçisine ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle” dedi. (Haber Merkezi)