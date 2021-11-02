Ahmet Pehlivan PANKOBİRLİK yönetiminde 

21 yıldır PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk, görevini Ramazan Erkoyuncu’ya devrederken, yönetim kurulunda Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da yer aldı.

Genel Kurul’da gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Balıkesir Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasan oybirliği ile Divan Başkanlığı’na seçildi. 21 yıldır Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Recep Konuk’un Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı’nın ardından PANKOBİRLİK’teki görevini de devrettiği genel kurulda Pankobirlik Genel Müdürü Ayhan Işık, birlik faaliyetlerini anlattı ve tüm çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Görüşmelerin ardından tek liste ile girilen genel kurulda, 4 yıl süre ile görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri belirlendi. Yapılan seçimlerin ardından S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanı Ahmet Pehlivan, S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin Denetim Kurulu’nda yer aldı. (Haber Merkezi)

