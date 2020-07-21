Ahmet Öztürk emekli oldu
Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Ahmet Öztürk emekli oldu. Belediyede 23 yıl çalışan Öztürk, 22 yılını Özel Kalem Müdürlüğünde geçirdi.
Güncel 21.07.2020, 19:58
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcılarını ziyaret ederek helallik isteyen Ahmet Öztürk, “Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Alnımızın akıyla gece gündüz demeden büyük bir özveriyle ve fedakârlıkla çalışma hayatımızı tamamladım ve bugün emekli oldum. Bu zamana kadar çalıştığım 6 belediye başkanımızın da güvenini, takdirini ve sevgisini kazandım. Rabbim herkese nasip etsin. Beraber çalıştığım tüm başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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