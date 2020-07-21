Ahmet Öztürk emekli oldu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcılarını ziyaret ederek helallik isteyen Ahmet Öztürk, “Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Alnımızın akıyla gece gündüz demeden büyük bir özveriyle ve fedakârlıkla çalışma hayatımızı tamamladım ve bugün emekli oldum. Bu zamana kadar çalıştığım 6 belediye başkanımızın da güvenini, takdirini ve sevgisini kazandım. Rabbim herkese nasip etsin. Beraber çalıştığım tüm başkanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.