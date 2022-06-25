Ahmet Özkiremitçi hayatını kaybetti

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkiremitçi’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)