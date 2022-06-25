Ahmet Özkiremitçi hayatını kaybetti
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Toprak Sanayicileri Kooperatifi üyesi Sait Kömürcü’nün kayınbiraderi, Ticaret Müdürlüğü’nden emekli Ahmet Özkiremitçi (75), hayatını kaybetti.
Güncel 25.06.2022, 14:59
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Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkiremitçi’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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