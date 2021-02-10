Ahmet Özer defnedildi

Geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ahmet Özer, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi de görüyordu.

Çakır&Sami Lokantası sahiplerinden olan, Sami Özer’in kardeşi, Mustafa Özer’in babası, Ferit Özer’in amcası Ahmet Özer’in cenazesi saat 11.00’de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada saat 11.30’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ve sevenleri başta olmak üzere CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile çok sayıda vatandaş da katılarak Özer’i son yolculuğuna uğurladı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)