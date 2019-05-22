Ahmet Özbezgin SMMMO başkanlığına aday

Özbezgin SMMMO binasında yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar ve bir yandan da zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, mali müşavir arkadaşlarımız devletin vergi mükelleflerine yüklediği sorumlulukları doğru ve düzenli olarak yapabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Odamızın misyonunu esas alarak sosyal sorumluk projelerine sahip çıkacağımızı, böylelikle gençlerin önünü açacak faaliyette bulunacağımızı belirtmek istiyorum.

Mesleğimizin kalite ve uzmanlık seviyesinin artırılması konusunda sürekli eğitimlerin yapılması, üyelerimizin mesleki hak ve menfaatlerinin korunması, mesleğin geliştirilmesini esas alan çalışmalar yaparak, mesleki alanda söz sahibi ve lider b,ir sivil toplum örgütü oluşturmalıyız.

Bu hususlar neticesinde ben ve arkadaşlarım Çorum SMMM Oda yönetimine talibiz ve bu sorumluluğu almaya hazırız. Bu işe gönül vermiş bir meslek mensubu olarak tüm meslek mensuplarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

(Esra ESEN)