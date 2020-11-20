Ahmet Mazman yaşamını yitirdi
Halk Bankası Çorum Şubesi’nden emekli Ahmet Mazman (60) vefat etti.
Güncel 20.11.2020, 21:50
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Merhum Ali Osman Mazman’ın oğlu, Yusuf Mazman’ın kardeşi, Necati ve Ertuğrul Mazman’ın ağabeyi, merhume Nadide Mazman’ın eşi, Ahlatcı Döviz çalışanlarından Selim Mazman ile Seda Mazman’ın babası Ahmet Mazman, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş’in de bacanağı olan Ahmet Mazman’ın cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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