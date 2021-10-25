Ahmet Koç, Covid kurbanı
Güncel 25.10.2021, 20:54
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Saadet Partisi Çorum Teşkilatlarında uzun yıllardan beri farklı görevlerde bulunan Ahmet Koç, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Yıllardır yaşadığı Çorum’dan ayrılarak memleketi Trabzon - Arsin’e yerleşen 71 yaşındaki Ahmet Koç’un vefat haberi, Çorum Milli Görüş camiasında üzüntüyle karşılandı. Ahmet Koç’un cenazesi, memleketi Arsin’de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. (Haber Merkezi)
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