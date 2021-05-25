Ahmet Kayış’a hüzünlü anma

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören ve bayramın ikinci günü sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ahmet Kayış, Ulumezar’da 27 Mayıs 2020 günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. Merhum Evlan Kayış ile Ülker Kayış’ın oğlu, Hülya Kayış, Necla Hamoğlu, Ali Kayış, Ayla Tüzün ve A.Kadir Kayış’ın kardeşi, Hülya Kayış’ın eşi, Dilay ve Furkan Kayış’ın babaları, Gazeteci-Yazar, televizyoncu hemşehrimiz Ayhan Bozkurt’un ise eniştesi olan Ahmet Kayış için ailesi ve sevenleri Ulumezar’daki kabri başında biraraya geldi.



Kayış ailesi bireyleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ÇORUM HABER Genel Müdürü ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar başta olmak üzere çok sayıda seveninin hazır bulunduğu anmada Zafer Çarşısı İmam Hatibi Hasan Şener tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Milletvekili Köse yardımseverliği ve arkadaşlığı ile ender bulunan özel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediğini vurguladı. Anma töreni Ahmet Kayış’ın sevenlerinin kabrine karanfiller bırakması ile son buldu.



(Haber Merkezi)

