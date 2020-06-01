Ahmet Kayış için yedi yemeği verildi
Çorum’un tanınmış işadamlarından geçmiş dönem CHP ve DSP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kayış’ın (58) vefatının ardından ailesi tarafından yakın arkadaşlarına yedi yemeği verildi.
Güncel 01.06.2020, 19:58
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Ahmet Kayış’ın vefatının yedinci günü nedeniyle gerçekleştirilen yemeğe CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP geçmiş dönem il başkanları, Çorum Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Levent Çöphüseyinoğlu, işadamı Uğur Barlık, ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle cenazede bir araya gelinemediğini belirten Ahmet Kayış’ın yakınları, verdikleri yemek ile yakın dostlarını buluşturduklarını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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