Ahmet Kaşıkçı ile buluşma

Mehmet Yolyapar ve Kenan Sabuncu, Kavukçu Un Fabrikası’nda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaşıkçı ile buluşarak özlem giderdiler.

Kadim dostlar Yolyapar ile Kaşıkçı, Çorum üzerine sohbet ettiler ve ortak dostlarını andılar.

Kenan Sabuncu, aynı zamanda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Avşin Kaşıkçı’nın kayınpederi ve Ahmet Kaşıkçı’nın da dünürü. (Haber Merkezi)

