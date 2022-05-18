Ahmet Hamoğlu’na veda

Çorum'un ilk toprak sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğlu, Selma Zihar, merhum Ömer Hamoğlu, Hatice Hamoğlu, Leyla Hamoğlu ve Aydın Hamoğlu'nun ağabeyleri, Dilek Hamoğlu'nun babası olan Ahmet Hamoğlu’nun cenazesi,Hırvatistan’daki resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra gece uçakla Ankara’ya, sabah da karayoluyla Çorum’a getirildi.

Tekirdağ ve Silivri'de Volkan toprak sanayi fabrikalarını kuran Ahmet Hamoğlu, 1989'da Türkiye'nin en büyük turistik tesisi Klassis Otel'i işletmeye açmış, peşinden Klassis Golf Kulüp ve Maxi Shopping City'yi yine Silivri'de hayata geçirmişti.

Sonraki yıllarda Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu’nun, 13 casino, Toyota bayii, Total akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 23 şirketinde 4.300 kişi çalışıyordu.

Ahmet Hamoğlu o dönemde Türkiye'nin 50 zengini arasına girmişti. Özel uçağı ve helikopteri vardı. Ayrıca bir dönem Beşiktaş Kulübü Asbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.

Cenaze namazına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, kardeşi Aydın Hamoğlu başta olmak üzere yakın akrabaları, sanayici ve iş insanları katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere pek çok tanınmış kişi ve kurumun da çelenk gönderdikleri gözlendi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.



(Tugay GÖKTÜRK)