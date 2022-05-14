Ahmet Hamoğlu'nu kaybettik

Çorum'un duayen toprak sanayicilerinden merhum Mustafa Hamoğlu'nun oğlu, Selma Zihar, merhum Ömer Hamoğlu, Hatice Hamoğlu, Leyla Hamoğlu ve Aydın Hamoğlu'nun ağabeyleri, Dilek Hamoğlu'nun babası Ahmet Hamoğlu'nun ilk eşi Münire Saatçi Hamoğlu, ikinci eşi ise Özlem Hamoğlu idi.

Tekirdağ ve Silivri'de Volkan toprak sanayi fabrikalarını kuran Ahmet Hamoğlu, 1989'da Türkiye'nin en büyük turistik tesisi Klassis Otel'i işletmeye açmış, peşinden Klassis Golf Kulüp ve Maxi Shopping City'yi yine Silivri'de hayata geçirmişti.

Sonraki yıllarda Kız Kulesi'nin işletmesini üstlenip restorasyonunu yapan Hamoğlu, 13 casino, Toyota bayii, Total akaryakıt istasyonu, enerji santralı gibi 23 şirketinde 4.300 kişi çalışıyordu.

Ahmet Hamoğlu o dönemde Türkiye'nin 50 zengini arasına girmişti.

Son yıllarda Romanya ve Hırvatistan'da yatırımları olan Hamoğlu, kanser tedavisi gördükten sonra iyileşmişti.

Ahmet Hamoğlu'nun birkaç gün önce düşerek tedavi altına alındığı, bugün ise entübe olduğu ve akşam hayata veda ettiği öğrenildi.

Hamoğlu'nun nerede toprağa verileceği henüz belli olmadı.

Çorum Haber merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

