Ahmet Erdem defnedildi
Çorum Belediyesi Basın Birimi çalışanı meslektaşımız Ahmet Erdem’in dedesi Ahmet Erdem vefat etti.
Güncel 21.02.2022, 18:45
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Mehmet Erdem’in babası, Belediye Basın Birimi çalışanı Ahmet Erdem’in dedesi olan Ahmet Erdem tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi geçtiğimiz gün merkeze bağlı Üyük Köyü Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat-Zübeyir Tuncel, Belediye Basın Birimi personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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