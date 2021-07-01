Ahmet Davutoğlu bugün Çorum’da

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Davutoğlu’nun bugün saat 11.00’de Ankara Karayolu üzerinde karşılanacağını, saat 12.00’de de parti binası açılışını yaparak İnönü ve Gazi Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştireceğini açıkladı.

Ahmet Davutoğlu’nun saat 16.00 Afra Düğün Salonu’ndaki yemeğin ardından saat 17.00 Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve saat 18.00’de ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyareti yapacağını bildiren Barış Coşgunsu, saat 19.00 ise Bekiroğlu Konağı’nda basın açıklaması ve partililerle sohbet programlarının yapılanacağını bildirdi. Coşgunsu parti il binasının açılışına tüm Çorum halkını davet etti.

(Haber Merkezi)

