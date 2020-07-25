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Ahmet Çirpi toprağa verildi

Çorum’un tanmış şahsiyetlerinden ve sanayi çarşısının duayenlerinden, “Renocu Ahmet Usta” olarak bilinen Ahmet Çirpi (73), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayata veda etti.

Güncel 25.07.2020, 01:39
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Ahmet Çirpi toprağa verildi

Atilla, Zuhal ve Burcu Çirpi’nin babaları, Fatih Harzadın’ın kayınpederi, Elvan Çek’in teyze oğlu olan Ahmet Çirpi’nin cenazesi, dün saat 10.30’da Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’a getirildi, burada kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
 

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