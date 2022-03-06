Ahmet Bilgin vefat etti

Öznur Kuru, Özgür Bilgin, Özlem Enbiyaoğlu ve Özge Kazar'ın babaları olan Ahmet Bilgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi, öğle namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

