Ahmet Bilgin vefat etti
Çorum'un tanınmış iş insanlarından Mürsel Kazar'ın kayınpederi, emekli öğretmen Ahmet Bilgin vefat etti.
Güncel 06.03.2022, 19:12
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Öznur Kuru, Özgür Bilgin, Özlem Enbiyaoğlu ve Özge Kazar'ın babaları olan Ahmet Bilgin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi, öğle namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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