Ahmet Bilen, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Aslen İskilipli olan ve 1969 yılında Ankara’da doğan Ahmet Bilen mesleğe 1990 yılında Trabzon’un Akçaabat İlçesi Doğanköy Başmahalle İlkokulu’nda başladı. Çorum’un Uğurludağ ve İskilip İlçeleri’nde çeşitli okullarında görev yaptıktan sonra 2019 yılında Kocatepe İlkokulu Müdürlüğü görevine atanmıştı. Sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu olan Ahmet Bilen ve çeşitli alanlarda yüksek lisans yapan Bilen Mardin’in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın’a veda ziyaretinde bulundu. Kocatepe İlkokulu Müdürü Bilen’i tebrik eden Aydın; “Sadakat göstereceği tek yer DEVLET, minnet duyacağı ve hizmet edeceği tek zümre aziz TÜRK MİLLETİ olacağından zerre şüphe duymadığımız kıymetli dostumuza yeni görevinin ve görev yerinin hayırlı olmasını temenni eder çalışmalarında başarılar dileriz. Yolun açık olsun müdürüm” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

