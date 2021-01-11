Ahmet Akgül Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin Devletoğlan Köyünden gelme, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı hemşehrimiz Veysel Bektaş, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ve Evkur Halı – Mobilya Ltd. Şti. ortaklarından Talip Bektaş’ın amcaoğulları olan Ahmet Akgül Bektaş (67) vefat etti.

Çorum’da ikamet eden ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Ahmet Akgül Bektaş’ın vefatı çevresinde ve ailesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi saat 10.00’da Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Ulumezar’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Ulumezar’da düzenlenen cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)