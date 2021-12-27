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Ahmet Ahlatcı’ya “Kızılay rozeti”
Kızılay Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Sakıcı Paşaoğlu ile yöneticiler Prof.Dr. Ebru Gökmeşe ve Filiz Kılıç, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür edip Kızılay rozeti taktılar. (Haber Merkezi)
Güncel 27.12.2021, 21:55 27.12.2021, 22:07
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