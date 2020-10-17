Ahmet Ahlatcı’nın sağlık yönünden bir sorunu yok

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın “koronavirüs”e yakalandığı ve testinin pozitif çıktığı yolunda sosyal medyada yer alan haberler üzerine, Ankara’da bulunan Ahlatcı ile bir telefon görüşmesi yaptık.

Sağlık yönünden herhangi bir sorununun olmadığını, tomografi tetkiklerinin tamamen normal çıktığını, Ankara GATA’daki daimi doktoru tarafından, test sonucunun pozitif çıkma ihtimali nedeniyle tedbir amaçlı olarak kendisine iki gün istirahat tavsiye edildiğini belirten Ahmet Ahlatcı, “Sağlığımla ilgili duyarlılık gösteren dostlarıma ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Son derece iyiyim ve hafta başı işimin başında olacağım.” dedi.