Ahmet Ahlatcı ilk kez, Ali Osman Yiğittaşçı ise ikinci kez dede oldu

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ilk kez, sanayici-işadamı Ali Osman Yiğittaşçı ise ikinci kez dede oldu.

Ahlatcı Otomotiv Grubu’nu yöneten Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı ile Yüksel Kiremit sahibi Mustafa Yiğittaşçı’nın ilk çocukları, bugün saat 12.00’de Özel Elitpark Hastanesi’nde dünyaya geldi.

ÇORUM HABER, torun sahibi olan Sibel-Ahmet Ahlatcı ve Beyhan-Ali Osman Yiğittaşçı ile ilk bebeklerini bağırlarına basan Yağmur-Mustafa Yiğittaşçı çiftlerini kutlar, Elif adı verilen yavruya sağlıklı uzun ömürler diler.

Yağmur ve Mustafa Yiğittaşçı, anne-baba oldu.

Yağmur ile Mustafa’nın Mayıs 2015’teki düğününden…



Yağmur ile Mustafa’nın nişan törenlerinde, Ekim 2016’da kaybettiğimiz Yamur’un dedesi merhum Hüseyin Ahlatcı ile Mustafa’nın dedesi Mustafa Yiğittaşçı da bulunmuşlardı.

