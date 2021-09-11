AHL’nin talihlileri belli oldu

AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Çorum İkinci Noter Yetkiliği Katibi Hasan Tanrıverdi gözetiminde yapılan çekilişte büyük ödül 50 bin liranın sahibi 263 bin 227 bile numarası ile Zeliha Bulut oldu.

Toplam 402 bin 208 biletin çekilişe katıldığı kampanya kapsamında 1 kişiye 50 bin TL, 2 kişiye 25 bin TL, 3 kişiye 15 bin TL, 10 kişiye 5 bin TL, 20 kişiye 2 bin 500 TL yüklü Troy Param Kart hediye edildi.



TOPLAM 245 BİN TL DAĞITILDI

Çekilişte 50 bin lirayı kazanan talihli Zeliha Bulut, 25’er bin TL’nin sahibi ise Mustafa Kaya ve İsmail Tenbel oldu. Neslihan Sultan Ünver, Selami Döngel ve İlhan Uzlu 15’er bin liranın sahibi olurken, Ali Metin Ozan, Furkan Kaya, Tuğba Doyran, Mahmut Aslan, Fahriye Kuş, Kübra Şahin, Mehmet Kalıpcı, Sümeyra Yüce, Aysun Doğan ve Nejla Kocamanoğlu ise 5’er bin lira kazandı.

2 bin 500’er lira kazanan 20 talihlinin ise isimleri şöyle; Edeviye Altıparmak, Ramazan Durmuş, Cengiz Boztape, Önder Kar, Kardelen Özer, Nezahat Koşar, Emrah Ayrancı, Tayfun Teke, Emine Janset Unculu, Kadir Öztürk, Serdar Akcan, Arslan Tanış, Bekir Abukan, Hikmet Tulu, Adem Öztopuz, Tuğçe Kurak, Galip Şahin, Haydar Temel, Mustafa Aydın, Sebati İlhan.